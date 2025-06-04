أحمد دويدار مُنفعلًا: بيراميدز أخذ مكان الأهلي.. في أي شيء تتحدثون؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - أكد أحمد دويدار، لاعب الزمالك السابق، أن نادي بيراميدز بات الأقرب لمنافسة الأهلي على القمة، في ظل ابتعاد الأبيض عن الصورة بشكل كامل، محملًا إدارة القلعة البيضاء مسؤولية هذا التراجع.

وقال أحمد دويدار، في تصريحات عبر برنامج “اللعيب”، على قناة “mbc masr”: “من وجهة نظري أن بيراميدز أخذ مكان الأهلي، لأن الزمالك أصلًا خارج المنافسة”.

وتابع: “الزمالك لا يُقارن حاليًا بـ الأهلي أو بيراميدز، لأنه خارج المنافسة، والسبب في ذلك مجلس الإدارة الذي يتكلم فقط دون تنفيذ”.



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وأضاف: “الآن نرى بيراميدز يذهب لكأس العالم للأندية، والأهلي كل يومين يُعلن عن صفقة، وأنت ما زلت تتكلم ولم تتعاقد مع لاعبين، وما زلت تقول لا نريد أن يلعب زيزو في كأس العالم للأندية.. في أي شيء تتحدثون؟ الزمالك خارج المنافسة، بيراميدز أخذ مكان الأهلي”.

واختتم: “هل سننتظر كثيرًا؟ نحن نتكلم منذ وقت طويل، كف كلام حان وقت التنفيذ، أين الصفقات التي تجعلك تفوز بالدوري؟”.

