الحل المثالي: كيف يخطط برشلونة لتسجيل خوان غارسيا؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – باتت صفقة الحارس الشاب خوان غارسيا في طريقها للإغلاق الرسمي، لكن السؤال الأهم داخل الأروقة الكتالونية كان: كيف سيتمكن برشلونة من تسجيله في ظل القيود المالية التي طالما أربكت النادي؟

وفقًا لصحيفة سبورت الكتالونية، الإجابة جاءت واضحة من الإدارة: تسجيل اللاعب سيتم في اليوم الأول من فتح سوق الانتقالات.

بحسب مصادر مقربة من المفاوضات، فإن أحد الشروط الأساسية التي وضعها غارسيا ومحيطه للانضمام إلى البارسا هو ضمان التسجيل الفوري، وهو ما التزمت به إدارة النادي بالكامل، بل وأكدت قدرتها على تنفيذ العملية بسلاسة.

التقرير أشار إلى أن النادي الكتالوني حصل على ضوء أخضر من رابطة الليغا للعودة إلى العمل بقاعدة 1:1، والتي تسمح له بإنفاق كل يورو يتم توفيره أو جنيه من عملية بيع.

هذه العودة أصبحت ممكنة بفضل صفقة بيع المقاعد المميزة (VIP)، والتي سيعتمدها مدققو الحسابات بمجرد تقديم شهادة الانتهاء من الأعمال من الشركة المُنفذة.

وهذا ما سيفتح الباب أمام النادي لتسجيل لاعبين جدد دون تعقيدات بيروقراطية.

تشير التقديرات إلى أن تسجيل خوان غارسيا سيكلف برشلونة أكثر من 10 ملايين يورو، موزعة بين:

5 ملايين يورو كإهلاك سنوي لقيمة الشرط الجزائي (بافتراض عقد لمدة 5 سنوات).

6 ملايين يورو تقريبًا كراتب إجمالي (قبل الضرائب).

لكن النادي واثق من تغطية هذا الرقم من خلال:

خروج أنسو فاتي.

بيع أليكس فالي إلى كومو الإيطالي.

العائد من نسبة بيع توديبو.