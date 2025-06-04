برشلونة يتفق على صفقة غارسيا بعد خروج تير شتيغن من حساباته

عدن - ياسمين عبد العظيم - أصبح برشلونة على أعتاب حسم صفقة حارس مرمى إسبانيول جوان غارسيا، بعد أن أنهى الطرفان صياغة العقود والإجراءات القانونية لإتمام الصفقة.

بحسب SPORT فإنه بمجرد أن يودع برشلونة 25 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي بعقد اللاعب مع ناديه الحالي، فإنه سيكون رسمياً في صفوف النادي الكتالوني.

كما توقعت الصحيفة أن تتم الصفقة إما في نهاية هذا الأسبوع أو، على أكثر تقدير، يوم الاثنين المقبل.

في الوقت ذاته، أورد التقرير أن الحارس البالغ من العمر 24 عاماً طالب بسرعة إتمام الإجراءات لتقليل التوتر العاطفي المصاحب للصفقة، خاصة أن انضمامه إلى برشلونة ليس مرحباً به على الإطلاق بين مشجعي الغريم والجار إسبانيول.

وحصل غارسيا على تأكيدات من الإدارة الرياضية لبرشلونة، أنه سيكون الحارس الأساسي، قبل فويتشيك تشيزني ومارك أندريه تير شتيغن، وهو ما يثير تساؤلات عن مستقبل الدولي الألماني مع الفريق.

وتمكن برشلونة بحسب التقرير إلى الوصول لقاعدة 1: 1، التي منحته مساحة كافية لإضافة غارسيا لرواتب الفريق، خاصة بعد حصوله على مقابل لبيع أليكس فالي إلى كومو وتوديبو إلى وست هام يونايتد. إضافة للعمل على بيع أنسو فاتي.