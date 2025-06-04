مقارنة جديدة بين رونالدو وكريم بنزيما

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – لم يتردد الإعلامي الرياضي محمد الشيخ في الكشف عن رأيه القوي بشأن مستقبل كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي، مشيراً إلى ضرورة مغادرته الفريق قبل الموسم المقبل.

قال الشيخ: “لا أعتقد أن هناك من يرغب في بقاء رونالدو في النصر إلا من لديه ولع خاص باللاعب، أو من يراهن على أن النادي سيحقق إنجازات كبيرة بفضل وجوده”.

بينما أضاف: “مهما كانت الظروف، سواء استمر اللاعب أو سعى لجلب نجوم آخرين، فإن التركيز على مصلحة رونالدو فقط سيؤدي إلى تراجع أداء الفريق.

“على عكس كريم بنزيما، الذي يمثل نموذجاً للقائد الذي يسعى لتحقيق مصلحة الفريق ككل، يبدو أن رونالدو يفضل التركيز على مصالحه الشخصية”.