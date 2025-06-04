أول تدريب للهلال بقيادة إنزاغي

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – يقترب نادي الهلال من الإعلان الرسمي عن تعاقده مع المدرب الإيطالي سيميوني إنزاغي للإشراف على الفريق لمدة ثلاث سنوات، خلفًا للبرتغالي خورخي خيسوس.

وفقًا للصحفي الإيطالي، دي مارزيو، فإن إنزاغي سيصل إلى الرياض خلال الأيام الثلاثة القادمة، حيث سيبدأ مهمته الجديدة بالإشراف على تدريب الفريق استعدادًا لمباراته الأولى أمام ريال مدريد.

وسيحصل إنزاغي على راتب سنوي يصل إلى 26 مليون يورو خلال فترة قيادته للزعيم، وذلك بعد فسخ عقده مع إنتر ميلان في الساعات الأخيرة.

ستكون المباراة الأولى للمدرب الإيطالي أمام ريال مدريد يوم 18 يونيو الجاري، ضمن منافسات دور المجموعات لمسابقة كأس العالم للأندية 2025.