سلمان الفرج يهاجم رونالدو! – هاي كورة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أثار سلمان الفرج، نجم نادي الهلال السابق ونيوم الحالي، الجدل بعد توجيه انتقادات لاذعة إلى كريستيانو رونالدو، قائد النصر، معتبرًا أن تصرفاته داخل الملعب لا تعكس صورة القائد الحقيقي.

أكد الفرج أنه رغم عدم معرفته الشخصية برونالدو، إلا أن ما رآه منذ انضمامه إلى الدوري السعودي يكشف -على حد تعبيره- عن ميل النجم البرتغالي لتوجيه اللوم إلى زملائه عند تراجع مستواه، بدلاً من تحمّل المسؤولية.

أضاف أيضًا أن هذه التصرفات تضع علامات استفهام حول سلوكياته، متسائلًا عمّا إذا كان الهدف منها صرف الانتباه عن أدائه الفردي خلال المباريات.