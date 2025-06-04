حسم مصير مالكوم مع الهلال

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أفاد الإعلامي الرياضي معن القويعي بأن إدارة نادي الهلال قررت الاستغناء عن البرازيلي مالكوم بعد انتهاء مشاركته في مونديال الأندية.

القويعي أشار إلى أن آخر ظهور للنجم البرازيلي مع الهلال سيكون خلال بطولة كأس العالم للأندية 2025، على أن يودع الفريق بعدها.

ورغم عدم توضيح الأسباب وراء هذا القرار، تشير التقارير إلى أن المدرب الجديد سيموني إنزاغي هو من طالب بإجراء تغييرات في التشكيلة الزعيم الحالية.

يسعى النادي العاصمي إلى تعزيز صفوفه بصفقات جديدة مثل ثيو هيرنانديز، الظهير الأيسر لميلان، وفيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي.

تجدر الإشارة إلى أن مالكوم، الذي انضم إلى الهلال في صيف 2023 قادمًا من زينيت الروسي، قدم أداءً متباينًا خلال فترة وجوده في الفريق، حيث شارك في 93 مباراة وسجل 36 هدفًا وصنع 31.