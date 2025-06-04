رغم قرار برشلونة.. رحيل شتيغن سيكون معقدًا!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – يبدو أن مستقبل الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن مع برشلونة يمر بمنعطف حاسم، رغم قرار النادي الواضح بعدم الاعتماد عليه في المشروع الرياضي المقبل.

وفقًا لصحيفة سبورت الكتالونية، من المرتقب أن يعقد المدير الرياضي ديكو اجتماعًا مع شتيغن خلال الأيام القليلة القادمة ليضعه أمام “الواقع المرّ”، حيث سيُبلّغ رسميًا بخروجه من حسابات المدرب فليك، في ظل تعاقد النادي مع الحارس الإسباني الشاب خوان غارسيا.

ومن المتوقع أن يحصل شتيغن على شهر من الإجازة الصيفية للتفكير في مستقبله، إلا أن خروجه من الفريق لن يكون سهلًا.

رحيل شتيغن باتجاه نادٍ آخر يصطدم بعقبات مالية كبيرة، نظرًا لراتبه المرتفع، في وقت لا تتوفر فيه أندية كثيرة قادرة على تحمّل كلفة الصفقة، خصوصًا بعد تعافيه مؤخرًا من إصابة طويلة.

من الناحية الرياضية، يسعى شتيغن للبقاء في المنافسة من أجل ضمان مقعده الأساسي مع منتخب ألمانيا في كأس العالم المقبلة، وهو ما يعني ضرورة اللعب بانتظام، وهو أمر لن يتاح له في برشلونة بعد الآن.

رغم أن النادي الكتالوني لا يُمانع رحيله، سواء بصفقة انتقال دائم أو إعارة، إلا أنه لن يفرض عليه ذلك، بل سيترك له حرية القرار.

المنطق يرجّح خروجه للحفاظ على مكانته الدولية، إلا أن الحارس الألماني لا يزال غاضبًا ومتمسكًا بموقفه الرافض للرحيل حتى الآن.