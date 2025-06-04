ريال مدريد حدد 5 مهاجمين للتوقيع معهم هذا الصيف

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أفاد برنامج ” تشيرينغيتو” الإسباني أن نادي ريال مدريد يواصل بحثه في سوق الانتقالات عن مهاجم جديد لتعزيز صفوفه للموسم المقبل.

البرنامج كشف عن قائمة بالأسماء المرشحة للانضمام إلى الريال ، حيث جاءت كالتالي:

1 – دوشان فلاهوفيتش (25 عامًا) – يوفنتوس: سجل 16 هدفًا في 45 مباراة لعبها الموسم الماضي.

2 – أنتي بوديمير (33 عامًا) – أوساسونا: سجل 24 هدفًا في 42 مباراة

3 – باتريك شيك (29 عامًا) – باير ليفركوزن: سجل 27 هدفًا في 45 مباراة

4 – نيك ولتيماد (23 عامًا) – شتوتغارت: سجل 17 أهداف في 33 مباراة

5 – فيليب ماتيتا (27 عامًا) – كريستال بالاس: سجل 17 هدفًا في 46 مباراة