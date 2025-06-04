عاجل: ريال مدريد يقلب الطاولة على باريس بسبب صفقة ماستانتونو

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – في تطور مفاجئ في سوق الانتقالات، أصبح ريال مدريد قريبًا جدًا من التعاقد مع نجم ريفر بليت الشاب، فرانكو ماستانتونو، متفوقًا بذلك على باريس سان جيرمان الذي كان على وشك إتمام الصفقة.

بحسب الصحفي الموثوق رامون ألفاريز، فإن اللاعب أبدى رغبة قوية في الانضمام إلى ريال مدريد، وهو ما كان العامل الحاسم في تغيير مسار المفاوضات، رغم تقدم باريس في المراحل الأولى.

الصفقة من المنتظر أن تُفعَّل عبر دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد ماستانتونو مع ريفر بليت، والذي يبلغ 45 مليون يورو.

تشير التقارير إلى أن النادي الملكي يخطط لإدراج اللاعب ضمن قائمته المشاركة في كأس العالم للأندية المقبلة، ما يعكس ثقته الكبيرة في إمكانياته.

بهذه الخطوة، يواصل ريال مدريد سياسته الناجحة في استقطاب أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم العالمية، وقطع الطريق على منافسيه.