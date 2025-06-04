السلامي يرفع شعار “احترام المنافس” قبل مواجهة الأردن لعمان

عدن - ياسمين عبد العظيم - عقد الجهاز الفني للمنتخب الأردني بقيادة المدرب جمال السلامي مؤتمراً صحفياً، ظهر اليوم الاربعاء، للحديث عن التحضيرات والاستعدادات الأخير قبل مواجهة المنتخب العماني، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

السلامي تحدث بنبرة واضحة وصريحة، مؤكداً أن الفوز على المنافسين المباشرين هو السبيل الوحيد لضمان بطاقة التأهل، مشدداً على أهمية لقاء سلطنة عمان في مسقط، وصعوبته في آن واحد، نظرًا للتطور الملحوظ الذي شهده أداء الفريق الأحمر في الآونة الأخيرة بتأهله لنهائي كأس الخليج العربي وتحقيقه لنتائج إيجابية أعادته للمنافسة على مقعد مؤهل للملحق الآسيوي.

وقال المدرب المغربي: “الطريق إلى كأس العالم يبدأ من الانتصار على المنافسين المباشرين.. ولا يمكننا التهاون بأي خصم”.

وكشف المدرب عن غياب لاعب الوسط إحسان حداد، واصفاً غيابه بالمؤثر، لكنه أكد في الوقت ذاته أن اللاعب سيكون حاضراً في المدرجات لدعم زملاءه معنوياً.

وعن الخصم العماني، أبدى احترامه الكبير له، موضحاً “المباراة ستكون صعبة، خاصةً أن المنتخب العماني تطور كثيراً بعد كأس الخليج، ويمتلك لاعبين مميزين، لكننا نملك المؤهلات لتحقيق نتيجة إيجابية”.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية التركيز الكامل، لأن “كل المنتخبات تملك نقاط ضعف يجب علينا استغلالها”.

ثقة علي علوان

تواجد في نفس المؤتمر المهاجم علي علوان الذي عبر خلال حديثه عن الثقة الكبيرة التي يتمتع بها المنتخب الأردني لتحقيق الانتصارات والتأهل لكأس العالم للمرة الأولى في التاريخ، مشيراً إلى جاهزية اللاعبين بدنياً وذهنياً.

وأضاف “منتخب عمان خصم قوي، لكننا مستعدون تماماً.. لا توجد إصابات، والكل جاهز لتعويض غياب إحسان حداد”.

وختم علوان تصريحاته بتوجيه الشكر لمدربه بعد منحه فرصة المشاركة في المؤتمر الصحفي، قائلاً: “هذه المشاركة منحتني ثقة أكبر، وأشكر المدرب على ذلك”.

ويدخل المنتخب الأردني هذه المواجهة الحاسمة بطموحات كبيرة، وجماهيره تأمل في أن تكون محطة عمان بوابة عبور حقيقية نحو حلم طال انتظاره.