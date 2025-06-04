مانشستر سيتي يتفق مع ميلان على تفاصيل صفقة تيغاني ريندرز

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت شبكة سكاي سبورتس البريطانية في الساعات الأولى من صباح اليوم الاربعاء، توصُّل مانشستر سيتي لاتفاق نهائي مع إدارة نادي ميلان الإيطالي، يقضي بانتقال لاعب الوسط الهولندي تيجاني ريندرز إلى ملعب الاتحاد هذا الصيف، في صفقة تُقدّر قيمتها بـ 46.3 مليون جنيه إسترليني.

الخبر توقعه عشاق “الروسونيري” بسبب عدم مشاركة الفريق في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، لكن البعض الآخر استغربه نظراً لحداثة عهد تيجاني على ملعب سان سيرو بعد أشهر معدودة من انضمامه من آلكمار، وارتباطه بعقد طويل الأمد مع ميلان.

أما بالنسبة للسيتي، فيبدو أن بيب غوارديولا بدأ التحرك المبكر في الميركاتو الصيفي لتعويض رحيل النجم البلجيكي كيفن دي بروين، الذي بات على أبواب نابولي بلاعب موهوب ينتظره مستقبل مشرق.

وقدّم تيجاني ريندرز موسماً متوازناً مع ميلان رغم التغيير الفني الذي طرأ على الفريق، حيث شارك في 52 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالها 4 أهداف، وصنع مثلهم، لكن دوره التكتيكي على دائرة خط الوسط ومساهماته في البناء والتحول الهجومي جعلته مطمعاً لأندية الصفوة، وعلى رأسها “السيتيزنس”.

وبحسب سكاي سبورت، فإن صفقة ريندرز دخلت مرحلة التفاوض الشخصي مع اللاعب على التفاصيل وبنود التعاقد، ويتوقع أن يتم تقديم اللاعب ذو الأصل الاندونيسي والجنسية الهولندية رسمياً خلال أيام.