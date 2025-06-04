قرار فليك النهائي لحراسة مرمى برشلونة في الموسم المقبل!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – كشفت صحيفة “سبورت” الإسبانية عن خطة مدرب برشلونة هانز فليك، لمركز حراسة المرمى في الموسم المقبل.

وفقًا للصحيفة الكتالونية، فإن فليك اتخذ قرارًا جريئًا بتغيير جذري في ترتيب الحراس، حيث سيتم الدفع بـخوان غارسيا كحارس أساسي للفريق ، على أن يكون البولندي فويتشيك تشيزني الحارس الثاني.

قرار فليك يقتضي أيضًا بعدم حصول تير شتيغ على أي دقائق لعب، وهو ما يعني تجميدًا شبه كامل له على دكة البدلاء أو حتى خارج قائمة المباريات.