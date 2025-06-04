العقبات لا تزال حاضرة في صفقة كاريراس!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – رغم عودة الظهير الأيسر صامويل دال إلى صفوف بنفيكا، إلا أن نادي ريال مدريد ما زال يواجه صعوبات في إتمام صفقة التعاقد مع الظهير الأيسر ألفارو كاريراس، بسبب المطالب المالية المرتفعة للنادي البرتغالي.

بنفيكا يطالب بمبلغ يتراوح بين 40 و50 مليون يورو مقابل التخلي عن اللاعب، وهو رقم يعتبره ريال مدريد مرتفعًا نسبيًا في ظل السوق الحالية.

من جهة أخرى، يلعب نادي مانشستر يونايتد دورًا مهمًا في الصفقة، حيث يمكنه استرداد 18 مليون يورو إذا قام بنفيكا ببيع كاريراس لنادٍ آخر.

يُذكر أن كأس العالم للأندية تمنح الأندية المشاركة مهلة حتى 10 يونيو لتعزيز تشكيلاتها، وقد استغل ريال مدريد هذه الفرصة بالفعل في ضم كل من هويسين وألكسندر أرنولد، ولكن هاتين الصفقتين كانتا أسهل لأن اللاعبين لم يكونا مشاركين مع أنديتهم الأصلية (بورنموث وليفربول) في البطولة.

على العكس، يشارك بنفيكا في البطولة ضمن المجموعة C التي تضم بوكا جونيورز، بايرن ميونخ، وأوكلاند سيتي، مما يجعل مفاوضات انتقال كاريراس أكثر تعقيدًا قبل الموعد النهائي في 10 يونيو.

ويبقى الموقف معلقًا حتى تتضح مواقف الأندية المعنية، في ظل رغبة ريال مدريد في تعزيز خطوطه الدفاعية في أسرع وقت.