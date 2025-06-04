ناديان خليجيان يستهدفان لاعب الأهلي بعد كأس العالم للأندية

عدن - ياسمين عبد العظيم - اقترب أحد لاعبي الأهلي من مغادرة صفوف الفريق، بعدما تلقى عرضين من ناديين بارزين في منطقة الخليج، في انتظار حسم مستقبله عقب نهاية مشاركة المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية المُقبلة.

وتنطلق منافسات كأس العالم للأندية في أمريكا في الفترة بين 14 يونيو الحالي وحتى 13 يوليو المقبل، وتُعد تلك النسخة هي الأولى بعد استحداث نظام البطولة حيث أصبحت المنافسات تضم 32 فريقًا.

وكشف موقع “البطولة” المغربي، أن اللاعب المغربي يحيى عطية الله، بات على رادار ناديين كبيرين في الخليج، يخططان لتدعيم صفوفهما خلال فترة الانتقالات الصيفية، وقد بدأت المفاوضات بالفعل من أجل الاتفاق على كافة التفاصيل.



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الدولي المغربي يحيى عطية الله، معارًا من نادي سوتشي الروسي إلى الأهلي، وتنتهي إعارته بنهاية مشوار الفريق في البطولة العالمية، والمقررة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المنتظر أن يرافق عطية الله بعثة الأهلي إلى أمريكا، حيث يشارك الفريق ضمن المجموعة التي تضم إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.

ويبدأ الأهلي مشواره في البطولة بخوضه المباراة الافتتاحية ضد صاحب الأرض إنتر ميامي، فجر يوم الأحد 15 يونيو الحالي بتوقيت القاهرة.

