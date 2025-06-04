عاجل : خوان غارسيا يحسم موقفه النهائي من الانتقال لبرشلونة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أفاد الصحفي فيرناندو بولو أنه بعد أن عقد اجتماع أخير مع وكلائه، أعلن الحارس خوان غارسيا موافقته النهائية على الانضمام إلى برشلونة.

نادي برشلونة سيُفعّل شرطه الجزائي بقيمة 25 مليون يورو لضمه رسميًا، حيث سيوقع الحارس عقدًا طويل الأمد لمدة 5 سنوات، تمتد حتى عام 2030.

هذا وقد تم تضمين ضمانات قصوى في عقد غارسيا، تتعلق بتسجيله في قائمة الفريق، مما يؤكد اهتمام البارسا بضمان مشاركته الموسم المقبل.