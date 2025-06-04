رايكوفيتش يزف خبر سار لجماهير الاتحاد

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أجريت بنجاح العملية الجراحية لحارس مرمى فريق الاتحاد، بريدراغ رايكوفيتش، في مدينة توركو الفنلندية، تحت إشراف البروفسور لاسي لمباينين.

بعد إتمام الجراحة، من المقرر أن يغادر رايكوفيتش المستشفى متوجهًا إلى صربيا، حيث سيبدأ برنامجه التأهيلي بالتعاون مع الجهاز الطبي للنادي، وبالتنسيق مع البروفسور لمباينين.

تجدر الإشارة إلى أن رايكوفيتش تعرض لإصابة خلال مباراة نصف نهائي كأس الملك أمام فريق الشباب، وقد أظهرت الفحوصات الطبية ضرورة إجراء عملية جراحية.

ورغم ذلك، قرر تأجيل الجراحة حتى نهاية الموسم ليتمكن من المشاركة مع الفريق في المباريات المهمة.

الآن، يتطلع رايكوفيتش إلى العودة سريعًا إلى الملاعب واستعادة لياقته للمساهمة في نجاحات فريقه في المستقبل.