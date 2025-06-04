غاري نيفيل يصف الريال بالـ ” جنون” بسبب أرنولد!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أبدى النجم الإنجليزي السابق غاري نيفيل دهشته من قرار ريال مدريد دفع 10 ملايين يورو لضم الظهير الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد قبل انطلاق كأس العالم للأندية، مشيرًا إلى أن المبلغ يبدو مبالغًا فيه نظرًا لعدد المباريات المحدود.

وقال نيفيل :”تفاجأت أن ريال مدريد دفع هذا الرقم في لاعب سيخوض فقط خمس أو ست مباريات على الأكثر، نعم، كأس العالم للأندية مهمة، وهناك مبلغ ضخم على المحك، لكن 10 ملايين من أجل فترة قصيرة؟ هذا جنون نوعًا ما.”

وأضاف”إذا نظرنا للأمر من زاوية مختلفة، ريال مدريد لا يملك ظهيرًا أيمنًا واضحًا لهذه البطولة، والفريق لديه فرصة واقعية للفوز بها. لذا، إن انتهت الأمور بتتويجهم، قد نُعيد النظر ونقول إن الصفقة كانت استثمارًا ذكيًا.”

يُذكر أن ريال مدريد تحرّك بسرعة لحسم صفقة ترينت لتعويض النقص في مركز الظهير الأيمن، استعدادًا للمنافسة على لقب كأس العالم للأندية، حيث تقدر الجوائز المالية للبطولة بما يصل يفوق الـ 100 مليون يورو