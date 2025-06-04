قائمة الراحلين والباقين في النصر

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أشار الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الفريح إلى بعض التطورات المهمة المتعلقة بنادي النصر السعودي، بشأن مستقبل لاعبي الفريق الأول.

وفقًا للفريح، فإن هناك عدد من اللاعبين الذين من المؤكد بقاؤهم في صفوف النصر حتى الآن، ومن أبرزهم:

-كريستيانو رونالدو

-جون دوران

-محمد سيماكان

على الجانب الآخر، هناك نوايا لبيع عقود بعض اللاعبين، مما قد يؤثر على تشكيل الفريق في الفترة المقبلة.

ومن بين هؤلاء اللاعبين:

-مارسيلو بروزوفيتش

-أوتافيو

-ساديو ماني

كما أشار الفريح إلى أن هناك نية للاستغناء عن عدد من اللاعبين، مثل:

-إيميريك لابورت

-أنجيلو

– ويسلي

-بينتو