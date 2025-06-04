موقف فهد المفرج من الاستمرار في الهلال

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – تقرر استمرار فهد المفرج في العمل ضمن الهيكل الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مع إمكانية تعديل طفيف في مسماه الوظيفي، وفقًا لتقارير صحفية.

يشغل المفرج حاليًا منصب المدير التنفيذي للفريق، وقد ينتقل إلى دور إداري أعلى إذا ما قررت الإدارة التعاقد مع مدير رياضي أجنبي في الفترة المقبلة، وهو خيار قيد الدراسة حاليًا.

يحظى المفرج بدعم كبير من الإدارة، وخاصة من فهد بن نافل، رئيس النادي، الذي يثمن الجهود الكبيرة التي بذلها الأول على مدار السنوات الماضية في تعزيز العمل الإداري للفريق.

تأتي هذه التطورات في إطار سعي النادي لتعزيز استقراره الإداري وتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل، مما يعكس التزام الهلال بتطوير الأداء وتحقيق الألقاب.