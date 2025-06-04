برشلونة يصل لحل لمشكلة لينجليه!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – في ظل سعي نادي برشلونة لتخفيف عبء الرواتب والالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف، كشفت تقارير أن نادي أتلتيكو مدريد لا يرغب في دفع رسوم انتقال لضم المدافع الفرنسي كليمو لينجليه بشكل دائم بعد انتهاء فترة إعارته.

لينجليه، الذي أمضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة في الروخيبلانكوس، قدم أداءً جيدًا وأعرب عن رغبته في الاستمرار في العاصمة الإسبانية.

ومع ذلك، فإن عقده مع برشلونة يمتد حتى يونيو 2026، براتب سنوي ضخم يُقدر بـ 16 مليون يورو، وهو ما يمثل عائقًا كبيرًا أمام رحيله.

وبناءً على ذلك، يعمل البارسا حاليًا على مفاوضات مع اللاعب لإنهاء عقده بالتراضي حيث ستسمح هذه الخطوة للينجليه بأن يصبح لاعبًا حرًا، مما يسهل انتقاله إلى أي نادٍ آخر، بما في ذلك أتلتيكو مدريد، دون الحاجة لدفع رسوم انتقال.

ويعتبر التخلص من راتب لينجليه أولوية قصوى لبرشلونة، لتمكين النادي من تسجيل لاعبين جدد وتجديد عقود آخرين ، ضمن خطة النادي قبل الموسم الجديد.

أتلتيكو مدريد من جانبه، يرغب في ضم لينجليه بشكل دائم لضمه لقائمة كأس العالم للأندية القادمة، لكنه يسعى لإتمام الصفقة بأقل التكاليف الممكنة.