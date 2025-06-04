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موعد إبلاغ أندية دوري روشن بميزانية لجنة الاستقطاب

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أفاد الصحفي نواف العقيل بأن غالبية أندية دوري روشن لم تتلقَ حتى الآن معلومات دقيقة حول ميزانية لجنة الاستقطاب الخاصة بالصيف الحالي.

وأشار العقيل إلى أنه ومن المتوقع أن يتم إبلاغ الأندية بالميزانيات المتاحة بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

في الوقت الراهن، أكد العقيل أن أكثر الأندية تركز على ملف المدربين، حيث تسعى لتحديد احتياجاتها الفنية قبل بدء الموسم الجديد.

تأتي هذه التطورات في وقت هام، حيث تسعى الأندية لتجهيز نفسها بشكل جيد للموسم المقبل، مما يتطلب تخطيطًا دقيقًا واستثمارًا حكيمًا في اللاعبين والمدربين.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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