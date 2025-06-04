بيولي يعطي الضوء الأخضر للرحيل عن النصر!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – كشف الصحفي الإيطالي سيموني إتيرنو أن المدرب الحالي لنادي ‎النصر، ستيفانو ‎بيولي، بات الخيار الأول لإدارة ‎فيورنتينا لتولي القيادة الفنية في الموسم المقبل.

وأوضح إتيرنو أن بيولي يُعد اسمًا مألوفًا داخل أسوار النادي الإيطالي، ويملك معرفة عميقة بثقافة الفريق وأجوائه، مما يجعله مرشحًا مثاليًا لإعادة بناء المشروع الرياضي في فلورنسا.

وبحسب نفس المصدر، فإن بيولي قد منح الضوء الأخضر مبدئيًا لفكرة العودة إلى ‎إيطاليا، ما يعكس رغبته في خوض تحدٍ جديد في بيئة يعرفها جيدًا، وربما شعوره بأن مهمته في ‎”العالمي” شارفت على نهايتها.

ومع ذلك، فإن الحسم النهائي للصفقة لا يزال رهين عدد من الملفات الفنية والإدارية، أبرزها أن المدرب الإيطالي ما زال مرتبطًا بعقد مع النصر يمتد لعام إضافي، مما يفرض على الطرفين التوصل إلى صيغة ودية أو تفاهم قانوني يسمح بانتقاله دون إشكالات.