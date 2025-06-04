خطة الريال للتعاقد مع ماستانتونو!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أفادت صحيفة آس أن ريال مدريد يبذل جهودًا مكثفة لإنهاء صفقة التعاقد مع الموهبة الأرجنتينية فرانكو ماستانتونو، لاعب ريفر بليت، بعد دخول مفاجئ من باريس سان جيرمان بقيادة المدرب لويس إنريكي، الذي تواصل شخصيًا مع اللاعب مرتين لعرض مشروع النادي الباريسي.

تحرك باريس المفاجئ أثار قلق مسؤولي ريال مدريد، الذين كانوا يخططون سابقًا لضم اللاعب خلال الميركاتو الشتوي المقبل، وهو ما دفع إدارة الميرينغي لتسريع المفاوضات ووضع الخطة البديلة.

“جوني كالافات”، كبير كشافي ريال مدريد، يتواجد حاليًا في بوينس آيرس للتفاوض مع مسؤولي ريفر بليت ومحيط اللاعب، مدعومًا من النجم السابق ومدير العلاقات الدولية في مدريد سانتياغو سولاري.

الخطة التي يعمل عليها ريال مدريد تتضمن تفعيل الشرط الجزائي البالغ 45 مليون يورو، بنفس أسلوب صفقة إندريك، مع تقسيم المبلغ إلى جزء ثابت وآخر متغير.

وينص الاتفاق المبدئي على بقاء اللاعب في ريفر حتى ديسمبر المقبل تحت قيادة المدرب مارسيلو غالاردو، مع استفادة مدريد من امتلاك اللاعب جواز سفر إيطالي.

ريفر بليت يرفض التفاوض حول مبلغ الشرط الجزائي، مستندًا إلى سابقة صفقات ضخمة مثل:

إنزو فرنانديز (إلى تشيلسي – 53 مليون يورو) جوليان ألفاريز (إلى مانشستر سيتي – 25 مليون يورو) كلاوديو إيتشيفيري (إلى ريال مدريد – 20 مليون يورو)

ماستانتونو، البالغ من العمر 16 عامًا، يُعد حاليًا من أبرز المواهب في الكرة الأرجنتينية. سجل هذا الموسم 7 أهداف وصنع 4 في 19 مباراة، ويُنظر إليه على أنه لاعب يمتلك نضجًا فنيًا نادرًا في سنه، وقد يكون من الأسماء التي تصنع حقبة جديدة في عالم كرة القدم.

قميصه رقم “30” أصبح من الأكثر مبيعًا في متاجر ريفر هذا الموسم، فيما يستعد فرانكو للظهور مع المنتخب طامحًا في التألق في كأس ليبرتادوريس وكأس العالم للأندية قبل الرحيل إلى أوروبا.