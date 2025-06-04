شكرا لاهتمامكم بخبر مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 4-6-2025 والقنوات الناقلة.. مواجهات حاسمة في كأس الرابطة وصدام مرتقب بين ألمانيا والبرتغال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - تتجه أنظار عشاق الكرة، اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025، إلى مجموعة من المباريات القوية والحاسمة، سواء على الساحة المحلية ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية، أو على المستوى القاري في دوري الأمم الأوروبية.

يخوض الإسماعيلي مواجهة قوية أمام سيراميكا كليوباترا في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة، التي تُعرف حاليًا بـ”كأس عاصمة مصر”.

الدراويش يسعون لتحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء العودة، بعدما تجاوزوا عقبة طلائع الجيش في ربع النهائي بركلات الترجيح، عقب تعادل سلبي في مباراتي الذهاب والإياب، وفي المقابل، يدخل سيراميكا المواجهة بثقة، بعد تفوقه على بتروجيت بنتيجة 4-2 في مجموع اللقاءين بالدور السابق، ويأمل في مواصلة المشوار نحو أول نهائي له في البطولة.



وفي مباراة نصف النهائي الأخرى، يلتقي البنك الأهلي مع إنبي على ملعب القاهرة الدولي، في مواجهة متكافئة تحمل طابع الإثارة، إذ يتطلع كلا الفريقين لكتابة تاريخ جديد عبر الوصول إلى النهائي.



أوروبيًا، يحتضن ملعب “أليانز أرينا” في ميونخ مواجهة نارية بين ألمانيا والبرتغال في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، بنسختها 2024-2025.

الفائز من هذه المواجهة، سيضرب موعدًا مع الفائز من مباراة فرنسا وإسبانيا، في نهائي البطولة، والمقرر إقامتها يوم 8 يونيو القادم، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

والخاسر من كلا المواجهتين، سيلتقيان في مواجهة حسم المركز الثالث والرابع، في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الأحد الموافق 8 يونيو.

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مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 4-6-2025 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات كأس الرابطة (كأس عاصمة مصر اليوم)

الإسماعيلي ضد سيراميكا كليوباترا، الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة “on sport 1”.

البنك الأهلي ضد إنبي، الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة “on sport 2”.

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية اليوم

ألمانيا ضد البرتغال، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة “beIN SPORTS”.

مواعيد مباريات الدوري الليبي اليوم

أهلي طرابلس ضد الزاوية الأوليمبي، الساعة 9:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة “الرياضية الليبية”.

ويُمكنكم متابعة أحداث مباريات اليوم لحظة بلحظة من مركز المباريات من هنـــأ

