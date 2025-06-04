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غافي يسخر من منتقديه! – هاي كورة

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – رد نجم برشلونة والمنتخب الإسباني بابلو غافي على الانتقادات التي تطاله بسبب أسلوب لعبه الحاد والشرس، مؤكدًا أنه لا يهتم بآراء من يفتقرون لفهم اللعبة.

وقال غافي في تصريحاته:”أفهم أن بعض الناس يكرهون الطريقة التي ألعب بها، فهي ليست ممتعة بالنسبة لهم، هؤلاء هم من يقللون من قدراتي الفنية… وهم لا يعرفون شيئًا.”

وأضاف :”طالما أن من يفهمون كرة القدم يقدّرون جودتي، فلا يهمني رأي البقية.”

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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