غافي يسخر من منتقديه! – هاي كورة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – رد نجم برشلونة والمنتخب الإسباني بابلو غافي على الانتقادات التي تطاله بسبب أسلوب لعبه الحاد والشرس، مؤكدًا أنه لا يهتم بآراء من يفتقرون لفهم اللعبة.

وقال غافي في تصريحاته:”أفهم أن بعض الناس يكرهون الطريقة التي ألعب بها، فهي ليست ممتعة بالنسبة لهم، هؤلاء هم من يقللون من قدراتي الفنية… وهم لا يعرفون شيئًا.”

وأضاف :”طالما أن من يفهمون كرة القدم يقدّرون جودتي، فلا يهمني رأي البقية.”