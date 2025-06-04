تصل لخصم نقاط.. برشلونة مهدد بعقوبات قاسية في دوري أبطال أوروبا القادم

عدن - ياسمين عبد العظيم - يواجه نادي برشلونة خطر التعرض لعقوبات صارمة من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، بعد خرقه قواعد اللعب المالي النظيف للموسم الثاني على التوالي، بحسب تقرير نشرته صحيفة “ذا تايمز” البريطانية.

العقوبات المحتملة قد تشمل خصم نقاط من رصيد النادي في النسخة القادمة من دوري أبطال أوروبا، أو تقليص عدد اللاعبين المسموح بتسجيلهم في البطولة، ما قد يؤثر على جاهزية الفريق للمنافسة القارية.

في المقابل، تشير الصحيفة إلى أن ناديي تشيلسي وأستون فيلا ارتكبا مخالفات مالية مماثلة، لكنها تُعد المرة الأولى، لذا فإن العقوبات بحقهما ستكون مالية فقط دون مساس بالمشاركة أو القائمة المسجلة.



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وكان برشلونة قد خسر في أكتوبر الماضي استئنافًا أمام محكمة التحكيم الرياضي ضد غرامة فرضها “يويفا” بقيمة 500 ألف يورو، بسبب تقديم بيانات غير دقيقة بشأن أرباح النادي في عام 2022.

وجاء في حكم المحكمة أن العقوبة كانت خفيفة نسبيًا، لكنها حذرت من أن أي انتهاك جديد قد يؤدي إلى عقوبات أشد، مؤكدة أن التكرار سيُعامل كحالة خرق متكررة تستوجب عقوبة أقوى.

ويرجع الخلاف بين برشلونة و”يويفا” إلى اعتماد إدارة خوان لابورتا على بيع أصول مثل حقوق البث التلفزيوني لتحسين الوضع المالي، وهو ما لا تعتبره “يويفا” ضمن الإيرادات التشغيلية القانونية وفقًا للوائحها.

