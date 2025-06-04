مواقع معسكرات الهلال في كأس العالم للأندية

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – مع اقتراب صيف 2025، بدأت ملامح النسخة التاريخية المرتقبة من كأس العالم للأندية تتشكل، مع كشف “فيفا” عن مواقع معسكرات الفرق الـ32 المشاركة في البطولة.

وقد تم اختيار 14 ولاية أميركية لاحتضان هذه المعسكرات، التي تمثل الانطلاقة الفعلية للتحضيرات الفنية والبدنية قبل المنافسات.

وتحمل هذه المعسكرات طابعاً خاصاً، إذ لا تقتصر على المدن المستضيفة للمباريات، بل تنتشر في ولايات ومجتمعات مختلفة، مما يضفي على البطولة بعداً تفاعلياً فريداً بين الفرق والجماهير.

اختيارات الفرق تنوعت جغرافياً بين فلوريدا، التي نالت الحصة الأكبر بتسعة معسكرات، وكاليفورنيا ونيوجيرسي وكارولاينا الشمالية، وصولاً إلى ولايات مثل ميشيغان وأوريغون ووست فرجينيا، في توزيع يعكس البُعد الشامل لهذه البطولة ويؤكد توجه “فيفا” نحو توسيع رقعة التفاعل مع المجتمعات الأميركية محلياً.

وكشف الأمين العام لـ«فيفا» ماتياس غرافستروم، عن المواقع الخاصة للهلال، قائلاً: “بالنسبة للنادي السعودي، سيقيم معسكره التدريبي في مركز تدريب فريق دي سي يونايتد في ولاية فيرجينيا، بالإضافة إلى منشآت ناشفيل إس سي في تينيسي”.