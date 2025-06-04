أول مهمة لكامافينغا تحت قيادة تشابي ألونسو!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – وفقًا لصحيفة “آس” الإسبانية، انخفضت القيمة السوقية للاعب خط وسط ريال مدريد، الفرنسي إدواردو كامافينغا، بشكل ملحوظ من 100 مليون يورو في عام 2024 إلى 70 مليون يورو هذا الموسم ، مسجلة بذلك انخفاضًا قدره 30 مليون يورو.

وتُرجع الصحيفة هذا التراجع في القيمة السوقية إلى سببين رئيسيين:

1 – تراجع مستوى اللاعب: على الرغم من إمكانياته الكبيرة، يُشير التقرير إلى أن أداء كامافينغا قد شهد تراجعًا هذا الموسم مقارنة بالمستويات التي قدمها سابقًا، والتي جعلته من بين أعلى اللاعبين قيمة في مركزه.

2 – الغياب عن عدد كبير من المباريات بسبب الإصابات: هذا هو السبب الأبرز، حيث تعرض كامافينغا لعدة إصابات هذا الموسم أبعدته عن المشاركة في عدد لا بأس به من المباريات الهامة، على سبيل المثال، تعرضه لتمزق كامل في وتر العضلة الضامة اليسرى في أبريل الماضي، مما أدى إلى نهاية موسمه الحالي وغيابه عن كأس العالم للأندية المقبلة، كما سبق وتعرض لإصابات في الركبة والعضلة الخلفية خلال الموسم.

الفرنسي سيكون مطالب بعمل مكثف عند عودته لإقناع تشابي ألونسو بحجز مكان في تشكيلته للموسم المقبل.