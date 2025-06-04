هل يرحل فهد بن نافل عن الهلال؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أكدت تقارير صحفية أن فهد بن نافل سيواصل رئاسته لشركة نادي الهلال غير الربحية خلال الموسم الرياضي المقبل، دون إجراء تغييرات جذرية في تشكيل مجلس إدارتها.

يأتي ذلك في ظل الدعم الكبير الذي يتلقاه من الأمير الوليد بن طلال، العضو الذهبي الذي يمتلك غالبية الأصوات في الجمعية العمومية، والتي تتجاوز مليون ونصف صوت.

التقارير أشارت أيضًا إلى أنه من المتوقع أن يتم تنصيب فهد بن نافل بالتزكية لموسم جديد قبل انطلاق الموسم الكروي المقبل، وذلك ضمن إجراءات الجمعية العمومية.

هذا الاستمرار سيمكنه من مواصلة مشروعه الذي بدأه منذ توليه المنصب في يونيو 2019.

منذ توليه رئاسة النادي، حقق بن نافل إنجازات ملحوظة، حيث أحرز 12 بطولة، تشمل بطولتين آسيويتين، وأربعة دوري، وثلاثة لكأس الملك، ومثلها للسوبر السعودي.