توقيع برشلونة ” الدرامي ” في فترة الانتقالات الصيفية

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – عنونت صحيفة سبورت الكتالونية عبر عددها الصادر اليوم الأربعاء بعبارة “توقيع درامي”، في إشارة مباشرة إلى الصفقة التي بات برشلونة قريبًا من حسمها، بضم الحارس خوان غارسيا من صفوف إسبانيول.

الصفقة لا تخلو من التوتر، ليس فقط بسبب الحساسية التاريخية بين الناديين، بل أيضًا لأن غارسيا يُعد من أبرز مواهب مركز حراسة المرمى في الليغا، وسبق أن جذب أنظار أندية كبيرة مثل أرسنال وأستون فيلا، لكنه اختار في النهاية مشروع برشلونة.

الحارس البالغ من العمر 24 عامًا وافق بالفعل على الانضمام للبلوغرانا، ويضغط من أجل إتمام الصفقة بشكل نهائي دون إعارة، مع استعداد برشلونة لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والتي تُقدّر بـ 25 مليون يورو.

التعاقد المحتمل مع غارسيا يفتح أبواب التساؤل حول مستقبل مارك أندريه تير شتيغن، خاصة أن الحارس الألماني لم يتلق أي ضمانات من الإدارة بشأن وضعه في الموسم المقبل، رغم رغبته في الاستمرار مع الفريق.

توقيت الصفقة وحساسيتها، خصوصًا مع قدوم اللاعب من الجار والغريم اللدود، جعل الصحافة تصفها بـ”الدرامية”.