حارس المنتخب السعودي أمام البحرين

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – حسم المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، اختياره لحارس المرمى الذي سيقود الأخضر في مباراته المقبلة ضد البحرين، ضمن الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وفقًا للتقارير الأخيرة، فإن نواف العقيدي سيكون الحارس الأساسي في هذه المواجهة، حيث يتمتع رينارد بثقة كبيرة في قدراته وأدائه المتميز الذي قدمه مؤخرًا مع فريق الفتح في دوري روشن للمحترفين.

العقيدي، الذي انتقل إلى الفتح على سبيل الإعارة من النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، أظهر مستويات رائعة جعلته الخيار الأول للمدرب في هذه المباراة المهمة.