الهلال ينافس عملاق إسباني على ضم ثيو هيرنانديز

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أفاد الصحفي الشهير نيكولا شيرا بأن نادي إيه سي ميلان قد منح الضوء الأخضر لرحيل نجمه الفرنسي ثيو هيرنانديز إلى صفوف الهلال، في صفقة تصل قيمتها إلى 30 مليون يورو.

في المقابل، لا يزال نادي أتلتيكو مدريد يراقب وضع اللاعب عن كثب، حيث أبدى اهتمامًا واضحًا بضمه، لكنه لم يقدم عرضًا بنفس القيمة، مكتفيًا بمقترح يتضمن 15 مليون يورو أو صفقة تبادل، وهو ما لم يلقَ استحسان إدارة ميلان حتى الآن.

ورغم الجاذبية المالية التي يتمتع بها العرض السعودي، فإن المصادر تؤكد أن ثيو يفضل العودة إلى أتلتيكو مدريد، النادي الذي نشأ في صفوفه قبل انطلاق مسيرته الاحترافية الكبيرة في إسبانيا ثم إيطاليا.

هذا التفضيل الشخصي قد يُعقّد المفاوضات، خاصة في ظل محاولات المدرب سيموني إنزاغي -المتوقع أن يتولى تدريب الهلال- للتواصل مع اللاعب خلال الساعات القادمة لإقناعه بالمشروع الرياضي الجديد في المملكة.

وفي ظل هذا التداخل بين العروض والطموحات، تبقى وجهة ثيو هيرنانديز النهائية معلّقة، في واحدة من أكثر الصفقات إثارة هذا الصيف.