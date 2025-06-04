راتب إنزاغي السنوي مع الهلال

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أكد الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو أنه من المقرر أن يسافر سيموني إنزاغي إلى باريس يوم الأربعاء للقاء رئيس نادي الهلال ووضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق.

وأوضح رومانو أن عقد إنزاغي مع الهلال يتضمن حصوله على راتب سنوي يقدر بـ 26 مليون يورو حتى يونيو 2027.

أشار أيضًا إلى أن إنزاغي سيتوجه إلى السعودية خلال هذا الأسبوع، على أن يسافر رفقة الفريق الأول إلى الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع المقبل، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية.