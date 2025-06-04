ثلاث مواجهات أوروبية تنتظر الأهلي

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أعلن النادي الأهلي عن تفاصيل مشاركته في بطولة كومو الودية التي ستُعقد الشهر المقبل.

وذكر الأهلي في بيان رسمي أن البطولة ستقام من 23 إلى 27 يوليو 2025، بمشاركة أندية كومو الإيطالي، أياكس الهولندي، وسيلتيك الأسكتلندي.

تأتي هذه البطولة كجزء من استعدادات الأهلي للموسم الرياضي 2025/26 تحت إشراف المدرب ماتياس يايسله.

يُذكر أن الأهلي أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس في دوري روشن، لكنه حقق لقب النخبة الآسيوية.