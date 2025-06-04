اخبار الخليج / اخبار اليمن

ثلاث مواجهات أوروبية تنتظر الأهلي

0 نشر
0 تبليغ

  • ثلاث مواجهات أوروبية تنتظر الأهلي 1/2
  • ثلاث مواجهات أوروبية تنتظر الأهلي 2/2

شكرا لاهتمامكم بخبر ثلاث مواجهات أوروبية تنتظر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أعلن النادي الأهلي عن تفاصيل مشاركته في بطولة كومو الودية التي ستُعقد الشهر المقبل.

وذكر الأهلي في بيان رسمي أن البطولة ستقام من 23 إلى 27 يوليو 2025، بمشاركة أندية كومو الإيطالي، أياكس الهولندي، وسيلتيك الأسكتلندي.

تأتي هذه البطولة كجزء من استعدادات الأهلي للموسم الرياضي 2025/26 تحت إشراف المدرب ماتياس يايسله.

يُذكر أن الأهلي أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس في دوري روشن، لكنه حقق لقب النخبة الآسيوية.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا