مخاوف من عدم التزام أوسيمين مع الهلال

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – تحدث الإعلامي الرياضي حامد القرني عن وضع نادي الهلال في سعيه للتعاقد مع المهاجم فيكتور أوسيمين، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

أشار القرني إلى أن نادي الهلال لم يتعاقد مع مهاجم بمثل مواصفات النيجيري فيكتور أوسمين منذ عام 2000، باستثناء البرازيلي سيرجيو.

وأكد أن أوسمين يعد من أفضل ثلاثة مهاجمين في العالم، إن لم يكن الأفضل، مشيرًا إلى أنه كان يطالب بالتعاقد معه قبل التوجه نحو اللاعب ميتروفيتش.

ومع ذلك، شدد على أن هناك تحديات تتعلق بالجانب الذهني للاعب، مما يجعله غير مضمون الالتزام مع الفرق التي تسعى للتعاقد معه حتى اللحظة الأخيرة.

أوضح أيضًا أن إدارة الهلال لم تقصر في تقديم عرض مالي مغري وتوفير جميع متطلبات اللاعب، مضيفًا: “هل سيلتزم أوسمين بالقدوم إلى الرياض، أم سيستمر في أوروبا؟”.

كما تساءل عن إمكانية أن يطلب اللاعب أمورًا إضافية في العرض المقدم له، مما قد يؤثر على سير المفاوضات.