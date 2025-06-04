إيطاليا تمد الهلال بالنجوم.. خطة مدروسة لبناء فريق عالمي!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – في السنوات الأخيرة، بات نادي الهلال وجهةً لعدد من أبرز نجوم كرة القدم الذين سبق لهم التألق في الملاعب الأوروبية، وتحديدًا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي (الكالتشيو).

من هؤلاء الأسماء، يبرز المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي، الذي كان أحد أعمدة نابولي في الكالتشيو لسنوات طويلة، وجزءًا من جدار دفاعي لا يُخترق.

وإلى جانبه، نجد الصربي سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش، القادم من لاتسيو، والذي كان أحد أفضل لاعبي خط الوسط في الدوري الإيطالي بفضل قوته البدنية وقراءته المتميزة للعب.

ولا يمكن إغفال البرتغالي جواو كانسيلو، الذي تنقل بين إنتر ميلان ويوفنتوس، مقدمًا مستويات فنية راقية جعلته من أفضل الأظهرة في أوروبا، قبل أن يواصل رحلته ضمن مشروع الهلال.

كما انضم روبن نيفيز، ألكساندر ميتروفيتش، البرازيلي مالكوم، ورينان لودي، ما يعكس تنوعًا كبيرًا في الجنسيات، ولكن بتجربة مشتركة: المرور من الكالتشيو.

اليوم، يسعى فهد بن نافل إلى تعزيز هذا المسار بمزيد من الأسماء اللامعة القادمة من إيطاليا.

على رأس القائمة يأتي النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي، والذي يبدو أن ناديه مستعد لبيعه مقابل العرض المناسب.

كذلك، يراقب الهلال وضع الفرنسي ثيو هيرنانديز، الظهير الطائر في ميلان، والذي يُعد من أبرز لاعبي مركزه في أوروبا.

وتكتمل القائمة بلاعب أتالانتا المتميز، إيدرسون، الذي قدم موسمًا لافتًا في الدوري الإيطالي.