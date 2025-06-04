الهلال أمام خيارين للتسريع رحيل ميتروفيتش

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – وفقًا لما ذكره الصحفي البريطاني بن جاكوبس فقد عُقد اجتماع حاسم بين نادي الهلال وممثلي الدولي الصربي ألكساندر ميتروفيتش.

أوضح بن جاكوبس أن النادي العاصمي منفتح على بيع اللاعب، إلا أن راتبه الصافي البالغ 15 مليون يورو سنويًا يُشكل عائقًا أمام ميلان وبعض أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التي أبدت اهتمامًا بضمه.

واختتم بن جاكوبس بقوله: “هناك اهتمام جدي، لكن من أجل إحراز أي تقدم، يحتاج ميتروفيتش إلى خفض راتبه، أو أن يوافق الهلال على إعارته مع تغطية جزء من راتبه”.