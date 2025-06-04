ريال مدريد يحدد مقره قبل مونديال الأندية

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – كشفت صحيفة آس الإسبانية أن نادي ريال مدريد سيقيم في ولاية فلوريدا الأمريكية خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية.

وبحسب التقرير، سيعتمد النادي الملكي على منطقة “بالم بيتش جاردنز” كمقر لإقامته، بينما ستُقام تدريبات الفريق في حديقة مقاطعة نورث جاردنز، التي توفر تجهيزات عالية المستوى لضمان استعداد مثالي قبل انطلاق البطولة.

ويأتي هذا الاختيار في إطار خطة النادي لتوفير أجواء هادئة ومثالية للاعبين من أجل التركيز على تحقيق اللقب العالمي، خاصة أن البطولة ستُقام لأول مرة بالنظام الجديد بمشاركة 32 فريقًا من مختلف القارات.

يُذكر أن ريال مدريد يُعد أكثر الأندية تتويجًا بلقب كأس العالم للأندية (5 مرات)، ويسعى لتعزيز رقمه القياسي في النسخة القادمة التي تستضيفها الولايات المتحدة هذا الصيف.