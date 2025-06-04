تفاصيل إقامة بعثة المنتخب السعودي في البحرين

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – تستعد بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهة البحرين في مباراة حاسمة ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث تفصل بين مقر إقامتها وملعب الرفاع الوطني مسافة 24 كيلومترًا.

وحسب التقارير الصحفية الأخيرة، اختارت البعثة الإقامة في فندق أونيكس روتانا، المصنف ضمن فئة الخمس نجوم، والتي وصلت إليه مساء الثلاثاء بعد مغادرتها المنطقة الشرقية التي احتضنت معسكرها التدريبي منذ الأسبوع الماضي.

يقع الفندق على بُعد 23 دقيقة بالسيارة من الملعب، وفقًا لخدمة «خرائط جوجل»، وسيقوم المنتخب بقطع هذه المسافة يوم الأربعاء لأداء التدريب الختامي، قبل أن يعود الخميس لخوض المباراة.

سيمضي الأخضر ليلتين في الفندق، على أن يغادر بعد المباراة للعودة إلى السعودية، استعدادًا لمواجهة أستراليا في الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات.

يُذكر أن الفندق يبعد 5.4 كم عن مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات، و8.1 كم عن قلعة البحرين، و7 كم عن مطار البحرين الدولي.