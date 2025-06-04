ريال مدريد يستعد لسحق باريس سان جيرمان!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – ( توماس رونسيرو – آس ) مقال صحفي

“تحرك ريال مدريد بسرعة وجدية بمجرد علمه باهتمام باريس سان جيرمان بضم الموهبة الأرجنتينية الصاعدة فرانكو ماستانتونو، لاعب ريفر بليت، الذي يُعد من أبرز المواهب الواعدة في كرة القدم اللاتينية خلال السنوات الأخيرة.

ورغم أن الشاب البالغ من العمر 17 عامًا لا يزال بإمكانه التجول في شوارع غران فيا دون أن يلاحظه أحد، إلا أن من يعرفون كرة القدم جيدًا – ومنهم بعض قدامى اللعبة – يتحدثون منذ شهور عن موهبته، ويُجمعون على أن ماستانتونو المولود في بلدة أزول الجميلة بمقاطعة بوينس آيرس، سيكون أحد نجوم المستقبل الكبار.

ماستانتونو لاعب وسط هجومي يمتلك رؤية مميزة، ومهارة فطرية، وتحكم رائع بالكرة تحت الضغط، وقد استُدعي بالفعل إلى صفوف منتخب الأرجنتين، رغم أنه سيبقى “قاصرًا” حتى يوم 14 أغسطس المقبل.

في ظل تواجده في نادٍ يُعد منجمًا للمواهب مثل ريفر بليت، لم يكن غريبًا أن تتابعه أعين أوروبا، خاصة من ناديين بحجم ريال مدريد وباريس سان جيرمان، لكن مدريد، الذي يضم مواهب لامعة مثل بيلينغهام وأردا غولر، لا ينوي ترك هذه الجوهرة تذهب إلى غريمه الجديد في السوق.

باريس سان جيرمان، بطل أوروبا الجديد، يسعى بدوره لتدعيم صفوفه بمواهب شابة وواعدة، إلا أن ريال مدريد، بخبرته وتاريخه وتأثيره في أمريكا الجنوبية، يتحرك بقوة لسحق طموحات باريس، كما فعل سابقًا في صراعات مشابهة.

وإذا كنا بحاجة إلى رابط عاطفي وتاريخي، فلنذكر أن ألفريدو دي ستيفانو، أحد أساطير ريال مدريد، جاء أيضًا من ريفر بليت. ومن هناك أيضًا جاء هيكتور ريال، أحد صناع المجد الملكي في الخمسينيات.

وعبر التاريخ، لطالما ترك الأرجنتينيون بصمتهم على قميص الميرينغي:

ريدوندو، القائد الهادئ الذي جلب الكأس السابعة والثامنة.

دي ماريا، الذي سطر ملحمة لشبونة في النهائي العاشر ضد أتلتيكو، وكان أفضل لاعب على أرض الملعب.

واليوم، قد يكون ماستانتونو امتدادًا لهذه السلسلة الذهبية من اللاعبين الأرجنتينيين الذين لم يأتوا فقط للمشاركة، بل لصناعة الفارق في الليالي الأوروبية الكبرى.”