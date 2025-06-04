إنزاغي يتدخل لحسم صفقة ثيو هيرنانديز لصالح الهلال

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أفاد الصحفي الإيطالي المعروف فابرزيو رومانو بأن المدرب سيميوني إنزاغي قد بدأ بالفعل في اتخاذ خطوات جادة لحسم صفقة الفرنسي ثيو هيرنانديز لصالح الهلال، وذلك في إطار تعزيز الفريق للموسم المقبل.

وفقًا لرومانو، فإن الهلال يبدي إصرارًا كبيرًا على ضم هيرنانديز، ومن المنتظر أن يتواصل إنزاغي مع اللاعب هذا الأسبوع لبحث تفاصيل الصفقة.

وقد تم التوصل إلى اتفاق بين الهلال وميلان بشأن مكافآت إضافية تصل إلى 35 مليون يورو، إلا أن هيرنانديز لم يوافق بعد على الانتقال.

حتى الآن، لم يقدم أتلتيكو مدريد أي عرض رسمي للاعب، حيث كان هناك تواصل مبدئي فقط.

في الوقت نفسه، أشارت بعض المصادر إلى أن الهلال قد نجح في التعاقد مع إنزاغي لتولي الإدارة الفنية للفريق لمدة موسمين، بعقد قيمته 25 مليون يورو.