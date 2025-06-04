مرشح جديد لرئاسة النادي الأهلي!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – كشفت تقارير صحفية أن سفيان باناجه، العضو الذهبي في الجمعية العمومية بالنادي الأهلي، يخطط للترشح لرئاسة مجلس إدارة المؤسسة غير الربحية للراقي مع اقتراب موعد فتح باب التقديم الرسمي في يوليو المقبل.

أوضحت التقارير أن باناجه بدأبالفعل في تشكيل فريقه الإداري استعدادًا لتقديم أوراق ترشحه بمجرد بدء فترة الانتخابات.

يستفيد باناجه من دعم قوي من شخصيات بارزة في النادي، مما يعزز فرصه في الحصول على الأصوات اللازمة لقيادة الأهلي في الموسم المقبل.

تنتهي فترة رئاسة خالد الغامدي، الرئيس الحالي للنادي، في نهاية يونيو الجاري، بعد أن شغل المنصب لمدة عاميين.

وقد تم انتخاب الغامدي بالتزكية في 4 يوليو 2024، حيث قاد الفريق لتحقيق بطولة دوري أبطال آسيا النخبة خلال فترة رئاسته.