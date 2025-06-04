صراع جديد بين الريال وبرشلونة في سوق الانتقالات الصيفية!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – كشفت تقارير صحفية أن ناديي ريال مدريد وبرشلونة دخلا في صراع جديد خارج المستطيل الأخضر، من أجل التعاقد مع أليخاندرو غريمالدو، الظهير الأيسر لفريق باير ليفركوزن الألماني.

غريمالدو قدم موسمًا جيدًا مع ليفركوزن تحت قيادة تشابي ألونسو، إذ سجل 11 هدفًا وصنع 15 آخرين في جميع البطولات هذا الموسم.

اليخاندرو بدأ مسيرته في أكاديمية برشلونة “لاماسيا”، قبل أن ينتقل إلى بنفيكا البرتغالي، ومنه إلى ليفركوزن، مما يجعل عودته إلى البارسا محتملة في ظل حاجة الفريق لتعزيز الجهة اليسرى.

من جهة أخرى، يرى ريال مدريد في غريمالدو خيارًا مثاليًا لتدعيم مركز الظهير الأيسر، خصوصًا في ظل الإصابات المتكررة لـ فيرلاند ميندي، وتعطل صفقة كاريراس.

التقارير تشير إلى أن أي من الناديين لم يتحرك رسميًا بعد، لكن كلاهما يراقب اللاعب عن كثب، وقد يشهد سوق الانتقالات الصيفي معركة قوية بين قطبي إسبانيا على خدمات نجم ليفركوزن.

يُذكر أن غريمالدو يمتد عقده مع باير ليفركوزن حتى صيف 2027، وتُقدر قيمته السوقية حاليًا بـ 35 مليون يورو.