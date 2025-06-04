السبب وراء أزمة المنتخب السعودي الهجومية

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- كشف إبراهيم العنقري الناقد الرياضي، عن السبب الرئيسي وراء معاناة المنتخب السعودي من ضعف الفعالية الهجومية في الفترة الأخيرة.

العنقري أوضح أن الأخضر يفتقر للمهاجم الهداف القادر على ترجمة الفرص إلى أهداف، وذلك خلال تصريحات عبر برنامج ” أكشن مع وليد”، حيث قال:

-“أعتقد أن السبب في معاناة المنتخب تهديفيًا يعود إلى ضعف الجانب التكتيكي نسبيًا”.

-“اللاعبون لا يتعاملون مع الكرة بالشكل المثالي داخل منطقة الجزاء”.

-“الكرة السعودية تفتقر لوجود مهاجم سوبر ستار يمكنه قيادة المنتخب لتحقيق الانتصارات من خلال حسم الفرص”.