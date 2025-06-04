صحفي كتالوني يصدم لامين يامال بشأن الكرة الذهبية

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة _ وجه الصحفي لوبو كاراسكو صدمة قوية إلى النجم لامين يامال، أثناء الحديث عن المرشح الأوفر حظًا للفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام.

كاراسكو قال خلال تصريحات له في برنامج التشيرينغيتو التالي:

“أعلن استسلامي التام لعثمان ديمبيلي”.

“سأمنح له صوتي لكي يفوز بالكرة الذهبية”.

يذكر أن لامين كان قد أكد بأنه لو كان له الحق في التصويت، فسوف يمنح صوته لأي لاعب في برشلونة قبل ديمبيلي، ولكن من الواضح أن هناك بعض الأصوات في الوسط الكتالوني لا تتفق معه فيما قاله.