موعد تولي إنزاغي مهمته مع الهلال

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- كشف الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو، أن المدرب سيموني إنزاغي سيصل إلى مدينة ميامي الأمريكية يوم الجمعة المقبل، لتولي القيادة الفنية لفريق الهلال، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

يأتي انضمام إنزاغي إلى الزعيم بعد إنهاء علاقته رسميًا مع نادي إنتر ميلان، عقب اتفاق ودي بين الطرفين على فسخ التعاقد، ليفتح الطريق أمام المدرب الإيطالي لخوض تجربته الأولى في الملاعب السعودية.

الهلال يستعد لخوض مواجهة مرتقبة أمام ريال مدريد في الجولة الأولى من دور المجموعات بمونديال الأندية، الذي سيقام خلال الفترة من 15 يونيو وحتى 13 يوليو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.