بعد بيان مجلس الفيفا … انقسام جماهيري بسبب ركلة جزاء ألفاريز ضد الريال

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة _ استفتاء هامة للغاية أجراه برنامج التشيرينغيتو من أجل استطلاع آراء الجماهير، بخصوص بيان مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي أكد بأن ركلة جزاء جوليان ألفاريز الملغية ضد ريال مدريد كان يجب أن تعاد ولا يتم إلغائها.

سؤال الاستفتاء هو: “هل كان من الظلم عدم إعادة ركلة جزاء جوليان ضد مدريد؟”.

المشاركون في عملية التصويت تجاوز عددهم 8 آلاف مشجع، والنتائج جاءت على النحو التالي:

نعم: 44%.

لا: 56%.