هل يحتاج ميلان إلى مودريتش …؟!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة _ تحدث الصحفي ماريو غاغو عن احتمالية تعاقد ميلان مع النجم لوكا مودريتش خلال فترة الانتقاﻻت الصيفية الحالية.

ماريو قال خلال تصريحات له عبر إذاعة أوندا ثيرو التالي:

“يشكك الكثيرون فيما إذا كان مودريتش هو ما يحتاجه ميلان”.

“لكن ما هو واضح أن فريق الروسونيري يحتاج إلى قائد”.

الأمر المؤكد حسب مختلف النقاد أنها ستكون صفقة ممتازة للنادي الإيطالي، لأن لوكا سيقدم أفضل مستوياته على مدار الموسم القادم، حتى يكون جاهزًا لخوض كأس العالم 2026.