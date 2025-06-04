موقف برشلونة من احتمالية فرض اليويفا عقوبة عليه

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة _ أوضح الصحفي خوسيه ألفاريز موقف برشلونة من احتمالية فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عقوبة عليه، بسبب خرق قواعد اللعب المالي النظيف.

ألفاريز قال خلال تصريحات له في برنامج التشيرينغيتو التالي:

“البارسا يفترض أنه قد يواجه غرامة مالية فقط”.

“لكن لن تكون هناك أي عقوبة رياضية أبدًا”.

يذكر أن النادي الكتالوني سبق له وأن تعرض إلى عقوبة مماثلة، وفُرضت عليه وقتها غرامة مالية قدرها 500 ألف يورو، دون حرمانه من المشاركة في دوري الأبطال.